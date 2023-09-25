фото: Газета "Үлэ күүһэ" Горного улуса. По этике пребывания в лесу обнаружившие ничего не стали пробовать

В Горном районе Якутии местные жители нашли в лесу холодильник, сообщает газета «Үлэ күүһэ» Горного улуса.

Вчера, 24 сентября, в Горном районе республики местные жители обнаружили необычную находку — холодильник в лесу под открытым небом. Внутри оказалось множество кухонной утвари, посуды, соль, масло, средство для мытья посуды и даже алкоголь.

фото: Газета "Үлэ күүһэ" Горного улуса. Холодильник обнаружен в отдалении от ближайшего села

Местных жителей удивило, что все содержимое холодильника стоит в целости и сохранности.

— По этике пребывания в лесу обнаружившие ничего не стали пробовать, — пишет местная газета.

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