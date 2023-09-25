Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 10:46

Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября ответит на вопросы от жителей региона

Прямая линия главы региона стартует в 19:00 по местному времени
Евгений Бадиков
Фото: пресс-служба главы Якутии. Прямая линия пройдет 26 сентября, в 19:00 по местному времени

Фото: пресс-служба главы Якутии. Прямая линия пройдет 26 сентября, в 19:00 по местному времени

Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября ответит на вопросы от жителей региона, сообщает сайт столетия ЯАССР.

Завтра, 26 сентября, Глава Республики Саха(Якутия) Айсен Николаев проведет «Прямую линию». Глава республики в прямом эфире ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для региона темы, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Прямая линия пройдет накануне инаугурации главы.

Начало трансляции — 19:00 по якутскому времени. Задать вопрос главе можно в телеграм-боте по ссылке.

Трансляцию эфира смотрите на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», слушайте на радио «Тэтим», «Радио России», «Виктория Саха», «СТВ-радио» и в социальных сетях Айсена Николаева.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.