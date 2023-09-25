Фото: пресс-служба главы Якутии. Прямая линия пройдет 26 сентября, в 19:00 по местному времени

Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября ответит на вопросы от жителей региона, сообщает сайт столетия ЯАССР.

Завтра, 26 сентября, Глава Республики Саха(Якутия) Айсен Николаев проведет «Прямую линию». Глава республики в прямом эфире ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для региона темы, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Прямая линия пройдет накануне инаугурации главы.

Начало трансляции — 19:00 по якутскому времени. Задать вопрос главе можно в телеграм-боте по ссылке.

Трансляцию эфира смотрите на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24», «Россия 24», слушайте на радио «Тэтим», «Радио России», «Виктория Саха», «СТВ-радио» и в социальных сетях Айсена Николаева.

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