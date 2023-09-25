Верховный суд Якутии оставил в силе приговор Карамзину и Самсоновой

Слева направо: Карамзин, Самсонова, Гоголев. Фото: соцсети

22 сентября Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор гендиректору «Утум+» Георгию Карамзину и директору рекламного агентства ООО «Свет» Татьяне Самсоновой.

Приговор Якутского городского суда от 29 июня 2023 признан законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Доводы апелляционных представления и жалоб гособвинителя, защитников осужденных, а также представителя потерпевшего были отклонены. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, в котором также фигурировал экс-заместитель мэра Василий Гоголев. По версии следствия, Карамзин был посредником при передаче взятки от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного дома в Якутске (ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ), а Самсонова выступила соучастником (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК).

Судом установлено, что в октябре 2018 года Карамзин обратился к Гоголеву с просьбой оказать содействие в незаконном принуждении директора ООО «Строй-Академия» к совершению сделки. В результате ООО «Утум-Инвест» должен был получить от ООО «Строй-Академия» по договору купли-продажи земельного участка права на жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме в столице республики.

Директор рекламного агентства Самсонова выполняла роль подстрекатели и пособника в злоупотреблении бывшим заммэра должностными полномочиями.

Гоголеву вменялось получение имущественных прав на недвижимость на сумму 114 миллионов рублей в обмен на выдачу разрешения на увеличение этажности с 13 до 16 этажей. За злоупотребление должностными полномочиями он получил реальный срок в колонии общего режима. При этом взятка, в которой его обвиняли, не была доказана. Он вышел на свободу по УДО в апреле 2021 года.

В феврале 2022 года Карамзин и Самсонова были оправданы, но это решение отменил Верховный суд Якутии в апреле того же года. Процесс затянулся из-за рождения второго ребенка у Самсоновой.

27 июня прошло новое заседание в Якутском горсуде. Государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы на 6 лет для обоих. Суд приговорил Карамзина к двум годам условно, Самсонову – к 1,5 годам условно. Оба с испытательным сроком на 1 год. Свою вину они не признали.

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