Фото: пресс-служба ГИБДД региона. Судя по расцветке, автомобиль является предположительно почтовым фургоном.

В Якутии пьяный водитель решил подвезти знакомую до дома и перевернулся. Сообщает Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).

Вчера, 24 сентября, в селе Сангар Кобяйского района произошло ДТП. Около 8 часов вечера 57-летний водитель автомобиля «УАЗ 29890» превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет.

В момент ДТП в салоне автомобиля помимо водителя находилась женщина. Медики оказали ей медицинскую помощь, к счастью, серьезных травм она не получила. Сам водитель не пострадал. Инспекторы ГИБДД на месте установили причину ДТП —водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — 1,449 мг/л.

Выяснилось, что транспорт принадлежит одной из местных организаций, в которой виновник работает водителем. В пятницу, после рабочего дня мужчина оставил авто у себя во дворе, а в воскресенье, после обильных возлияний решил подвезти свою знакомую до дома.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим при себе путевого листа, за осуществление перевозки пассажира с нарушением требований о проведении предрейсового медицинского и технического осмотров.

Заведено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, по результатам которого будут приняты меры.

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