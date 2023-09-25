фото: Пресс-служба Минстроя. Строительство модульных спортзалов началось весной.

В Якутске обещают достроить спортзалы для двух школ в октябре, сообщает пресс-служба минстроя республики.

По словам чиновников, подрядчик ООО «Сибтрансстрой» завершает строительство спортивных залов для СОШ №10 и №20. В спортзале школы №10 рабочие перешли к внутренней отделке помещений, электромонтажным работам, монтаж видеонаблюдения, системы отопления, устройству канализации и сантехники, а общая стройготовность составляет 95 процентов.

Конструкция такого же модульного спортивного зала СОШ №20 также полностью готова, рабочие заняты монтажными работами, внутренней отделкой, установкой окон и дверей, на очереди подключение к коммуникациям, а полностью объекты будут готовы в октябре.

Работы по возведению спортзалов стартовали весной текущего года.

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