После трагедий с упавшими конструкциями в Якутске начали проверять крепления

После ЧС в Якутске начали проверять состояние фасадов домов. Фото: мэрия Якутска

Во всех округах Якутска проводится мониторинг состояния и надежности крепления автобусных павильонов, рекламных и иных подвесных и наземных конструкций, элементов входных групп и фасадов жилых домов, сообщила пресс-служба мэрии города.

Плиты оградили лентой. Фото: мэрия Якутска

Из Автодорожного округа в районе ДСК вывезли две железобетонные плиты. В микрорайоне Прометей обнаружили складирование плит. После беседы с застройщиком территорию оградили ленточками. Вскоре плиты должны вывезти. Но куда — неизвестно.

Проводится работа с застройщиками об ограждении территорий стройплощадок. Управляющие компании обследуют входные группы, при необходимости проводят сварочные и укрепительные работы.

Входные группы начали укреплять. Фото: мэрия Якутска

Проверки идут согласно плану первоочередных мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев в связи с ЧП, произошедшим 19 сентября на улице Автодорожная, 40/9, когда бетонная плита упала на четверых детей. Тогда погибла девятилетняя девочка, троих доставили в больницу.

Несколькими днями до этого в городе произошел еще один несчастный случай: из-за ветра на пожилую женщину упала рекламная конструкция с баннером. Пострадавшая скончалась в реанимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Девочку достали только через 30 минут». Очевидцы падения бетонной плиты на детей в Якутске рассказали о подробностях трагедии (подробнее)

В Якутске скончалась женщина, пострадавшая от падения конструкции с баннером (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.