Якутянка стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023»

Кэскилээнэ Лукина вошла в число финалистов и стала лауреатом. Фото: из архива участников мероприятия

С 19 по 23 сентября в городах Черкесске и Владикавказе проходил Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы», сообщает пресс-служба СВФУ.

В конкурсе приняли участие носители 30 родных языков из 75 регионов страны. Якутию представила выпускница Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ Кэскилээнэ Лукина. Она вошла в число финалистов и стала лауреатом.

Якутянка на первом этапе рассказала о своей работе и разработках, на втором провела урок. Она отметила, что это был самый волнительный и ответственный этап.

«Я провела урок для 6 „в“ класса 19 гимназии города Черкесска. На уроке „Һөҕүҥ“ я познакомила детей с исконно якутскими буквами и звуками. Учащиеся были активными, любознательными, что помогло мне пережить свое волнение», — рассказывает учитель.

По итогам этих этапов она вошла в число 15 лучших, а по итогам испытания «Классный час» Кэскилээнэ Лукина вошла в шестерку лучших.

«Эти дни в Карачаево-Черкесской Республике навсегда останутся в моей памяти. Я счастлива, что мне выпала честь участвовать и представлять Якутию в этом конкурсе, рада, что не подвела свою республику», — прокомментировала Кэскилээнэ Лукина.

Абсолютным победителем конкурса среди учителей стал учитель родного (русского) языка школы №1 города Гусь-Хрустального Владимирской области Артем Гусев.

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