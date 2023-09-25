Самолет авиакомпании «Алроса» экстренно сел в аэропорту Якутска из-за стружки в двигателе

Экипаж принял решение совершить посадку из-за срабатывания датчика «Стружка в двигателе». Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

25 сентября около 12 часов 50 минут самолет Ан-38 авиакомпании «Алроса» совершил посадку в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экипаж принял решение совершить посадку из-за срабатывания датчика «Стружка в двигателе».

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Якутск-Молодо. На борту находилось 12 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал, самолет также не поврежден.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Якутского транспортного прокурора Кирилл Эверстов. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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