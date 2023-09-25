«Я вас резать буду». В якутском поселке Нижний Бестях произошел конфликт между студентами и местными жителями

Молодые люди угрожали прирезать студентов. Фото: скриншот видео

В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района в ночь с 23 на 24 сентября в общежитие Транспортного техникума им. Р. И. Брызгалова пришли агрессивные молодые люди, которые угрожали прирезать студентов, сообщает издание SakhaDay.

«Если вы не выйдете, я вас буду выслеживать и резать. Вы думаете, я шутки шучу?», — кричит один из недружелюбно настроенных парней. На видео видно, что агрессоры подогреты алкоголем. Причина конфликта осталась за кадром, скорее всего, недовольство местных вызвал один из студентов.

К счастью, учащиеся не стали дожидаться развития событий и нажали на тревожную кнопку. Приехали бригады полиции и Росгвардии. Как выяснилось, хулиганы продолжали угрожать при сотрудниках правоохранительных органов.

На следующее утро было написано заявление в полицию. 24 сентября полиция установила личность молодых людей, угрожавших расправой.

«Конфликт разрешен. Сегодня полиция продолжает вести профилактические работы с парнями. Мы в техникуме тоже побеседовали со своими студентами», — прокомментировал замдиректора Дьулустан Аргунов.

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