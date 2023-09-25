Туман над рекой рассеялся: паромная переправа Якутск — Нижний Бестях возобновила работу

Идет погрузка на паром. Фото: paromonline.sakha.gov.ru

Движение паромов по маршруту Якутск — Нижний Бестях, ранее прерванное из-за тумана, возобновлено, сообщило ЯСИА со ссылкой на гендиректора УК «Паромы Якутии» Николая Ефимова.

Туман над рекой Леной рассеялся.

Погрузка автомобилей на судно на берегу Нижнего Бестяха началась. Проследить за работой переправы можно онлайн по ссылке.

Камеры со стороны Якутска, на Даркылахе, на данный момент не работают.

Напомним, в понедельник утром из-за густого тумана в Якутске была приостановлена паромная переправа, задержаны вылеты нескольких рейсов в аэропорту.

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