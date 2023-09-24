По факту пропажи рыбаков в Якутии проводится доследственная проверка

Перевернутую лодку обнаружили проплывающей мимо села Сунтар. Фото: МЧС по Якутии

В Якутии на реке Вилюй у села Сунтар Сунтарского района опрокинулась моторная лодка с четырьмя рыбаками, проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

Установлено, что инцидент произошел 24 сентября. На реке Вилюй в Сунтарском районе люди заметили проплывающую мимо села Сунтар перевернувшуюся моторную лодку. Как оказалось, четверо человек уехали из села на моторной лодке на рыбалку и пропали. Их телефоны выключены. О пропаже рыбаков сообщил их коллега.

На противоположном берегу реки в четырех километрах выше по течению от того места, где обнаружили лодку, сотрудники ГИМС нашли тело одного из рыбаков. На месте также обнаружили следы хождения по берегу.

На поиски пропавших отправились 24 человека на восьми единицах техники: силы Центра ГИМС Сунтарского участка, Службы спасения республики, пожарные гарнизона, сотрудники МВД и местное население.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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