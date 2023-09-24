С владельца собаки, чуть не съевшей восьмилетнюю девочку в Якутии, прокуратура потребовала 100 тысяч рублей

Село Малыкай. Фото: ЯСИА

Страшное нападание произошло 3 сентября 2023 года в селе Малыкай Нюрбинского района Якутии.

Девочка играла с другими детьми, когда на нее накинулась собака. Как рассказала мама пострадавшей Аленушки, пес повалил ее на землю, лег сверху и пытался съесть. Бедный ребенок не мог даже плакать.

Девочка попала с тяжелыми травмами в больницу. Собака изодрала голову на 7 см, у виска 3 см. На щеке в трех местах прокусила насквозь. Спина вся в шрамах от когтей.

Несмотря на пережитый ужас, малышка пыталась успокоить бьющуюся в истерике мать: не плачь, главное, я осталась жива.

Собака оказалась хозяйской. Обычно она сидела на цепи, но время от времени ее отпускали на волю, так как своих ребятишек она никогда не трогала. А в тот день Алена пришла к своим друзьям, которые живут на другой улице. Возможно, из-за того, что животное впервые увидело ребенка, восприняло ее как «чужака» и напало на нее, предполагал замглавы села Майя Николаева.

Прокуратура Нюрбинского района направила в суд иск с требованием взыскать с владельца пса компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Также на собственника собаки возбудили дело об административном правонарушении по ч.3 ст.8.52 КоАП РФ — нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда здоровью.

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