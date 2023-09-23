В Жиганском районе Якутии директор МУП оплатил переезд дочери за рубеж из бюджетных средств

Общая сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Директор муниципального автономного учреждения в Жиганском районе осужден за совершение мошенничества и присвоения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В декабре прошлого года мужчина растратил вверенные ему 100 тысяч рублей — он оплатил ими переезд дочери за рубеж.

Также выяснилось, что он присваивал деньги, когда еще исполнял обязанности главного бухгалтера в том же муниципальном учреждении. Общая сумма причиненного преступными действиями ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Мужчина признал вину и возместил причиненный ущерб в полном объеме. С учетом этого суд приговорил его 3 годам 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда вступил в силу.

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