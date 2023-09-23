В Якутии до 20 октября запретили передвижение на моторных лодках по реке Буотама

На реке Буотама временно запрещены все виды любительского и спортивного рыболовства. Фото: chuchuna.ru

С 20 сентября по 20 октября на реке Буотама были запрещены все виды любительского и спортивного рыболовства, сообщает администрация национального парка «Ленские столбы».

В связи с этим введено временное ограничение передвижения по реке Буотаме на территории национального парка «Ленские столбы» на моторных лодках.

Ограничение связано с осенним нерестом рыбы на Буотаме.

«От того, насколько удачно пройдет нерест, зависит численность вида, и общее количество рыбы в водоеме. Поэтому очень важно дать рыбе спокойно дать потомство», — добавили в администрации парка.

Временное ограничение передвижения не распространяется на работников парка «Ленские столбы» во время выполнения служебных обязанностей и на представителей родовых общин.

Напомним, ранее на территории Якутска рыбакам-любителям до 20 октября запретили использовать сети в период нереста осенне-зимних нерестующих рыб. Нарушителей правил рыболовства могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

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