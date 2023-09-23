В Якутске депутаты нового созыва городской Думы получили мандаты

В новом созыве будут работать 22 мужчины и 7 женщин. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

22 сентября в мэрии Якутска состоялась торжественная церемония вручения удостоверений депутатов Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии города.

В новом пятом созыве Гордумы будут работать 29 депутатов, представляющих 6 партий — «Единая Россия», «Новые люди», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Коммунисты России», а также самовыдвиженцы. Из них 22 мужчины и 7 женщин.

Мандаты депутатам V созыва Якутской городской Думы вручила председатель ЯГТИК Сардана Алексеева.

От имени Окружной администрации города Якутска и главы города Якутска Евгения Григорьева депутатов нового созыва поздравил заместитель главы города Якутска – руководитель аппарата Окружной администрации г. Якутска Руслан Тимофеев.

«Совместно с депутатами нам предстоит большая работа для развития нашего города и благополучия горожан», — сказал заместитель главы Якутска Руслан Тимофеев.

Депутаты, избранные в состав Якутской городской Думы пятого созыва

От партии «Единая Россия»:

Александр Владиславович Румянцев;

Альберт Никандрович Семенов;

Иван Владимирович Салатюк;

Алексей Климентьевич Семенов;

Нина Виссарионовна Горбунова;

Александр Владимирович Чудиновских;

Алена Михайловна Никитина;

Александр Александрович Ильин;

Алексей Дмитриевич Осипов;

Владимир Владимирович Аммосов;

Наталья Викторовна Луковцева;

Евдокия Ивановна Евсикова;

Феликс Игоревич Романов;

Саргылана Афанасьевна Васильева;

Владимир Владимирович Слепцов;

Андрей Викторович Лебедев;

Яков Тимофеевич Оконешников;

Светлана Валерьевна Чусовская;

Кирилл Сергеевич Соболев;

Владислав Сергеевич Парфенов.

От партии «Новые люди»:

Нюргун Васильевич Ефремов;

Ольга Витальевна Шерстянникова.

От партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:

Александр Петрович Яковлев;

Айаан Ильич Васильев.

От партии «Коммунисты России»:

Владимир Шиндикиевич Ю;

От партии «Справедливая Россия — 3а правду»:

Александр Валентинович Северьянов;

От партии ЛДПР:

Дмитрий Александрович Чибирев (мандат перешел от Гаврила Павловича Парахина).

Самовыдвиженцы:

Филипп Сергеевич Седых;

Артак Самвелович Бежанян.

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