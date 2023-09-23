В Якутске депутаты нового созыва городской Думы получили мандаты

В новом созыве будут работать 22 мужчины и 7 женщин. Фото: пресс-служба мэрии Якутска
22 сентября в мэрии Якутска состоялась торжественная церемония вручения удостоверений депутатов Гордумы, сообщает пресс-служба мэрии города.
В новом пятом созыве Гордумы будут работать 29 депутатов, представляющих 6 партий — «Единая Россия», «Новые люди», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Коммунисты России», а также самовыдвиженцы. Из них 22 мужчины и 7 женщин.
Мандаты депутатам V созыва Якутской городской Думы вручила председатель ЯГТИК Сардана Алексеева.
От имени Окружной администрации города Якутска и главы города Якутска Евгения Григорьева депутатов нового созыва поздравил заместитель главы города Якутска – руководитель аппарата Окружной администрации г. Якутска Руслан Тимофеев.
«Совместно с депутатами нам предстоит большая работа для развития нашего города и благополучия горожан», — сказал заместитель главы Якутска Руслан Тимофеев.
Депутаты, избранные в состав Якутской городской Думы пятого созыва
От партии «Единая Россия»:
Александр Владиславович Румянцев;
Альберт Никандрович Семенов;
Иван Владимирович Салатюк;
Алексей Климентьевич Семенов;
Нина Виссарионовна Горбунова;
Александр Владимирович Чудиновских;
Алена Михайловна Никитина;
Александр Александрович Ильин;
Алексей Дмитриевич Осипов;
Владимир Владимирович Аммосов;
Наталья Викторовна Луковцева;
Евдокия Ивановна Евсикова;
Феликс Игоревич Романов;
Саргылана Афанасьевна Васильева;
Владимир Владимирович Слепцов;
Андрей Викторович Лебедев;
Яков Тимофеевич Оконешников;
Светлана Валерьевна Чусовская;
Кирилл Сергеевич Соболев;
Владислав Сергеевич Парфенов.
От партии «Новые люди»:
Нюргун Васильевич Ефремов;
Ольга Витальевна Шерстянникова.
От партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:
Александр Петрович Яковлев;
Айаан Ильич Васильев.
От партии «Коммунисты России»:
Владимир Шиндикиевич Ю;
От партии «Справедливая Россия — 3а правду»:
Александр Валентинович Северьянов;
От партии ЛДПР:
Дмитрий Александрович Чибирев (мандат перешел от Гаврила Павловича Парахина).
Самовыдвиженцы:
Филипп Сергеевич Седых;
Артак Самвелович Бежанян.
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