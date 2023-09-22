Пострадали 19 квартир. Фото: пресс-служба мэрии Якутска.

Заведено уголовное дело из-за пожара в Якутске — ущерб составил 16 миллионов. Об этом сообщает издание ТайгаПост.

Напомним, 4 мая 2023 года в Якутске произошел пожар. Во время ремонта на крыше магазина «Илин Энэр» по адресу проспект Ленина, 25, из-за нарушения техники безопасности произошел взрыв газовых баллонов. С места пожара были изъяты газовые баллоны с горелкой, банки с битумным и другими легко воспламеняющимися составами. Огонь от крыши здания перекинулся на балконы рядом стоящего многоквартирного жилого дома.

Пострадали восемь человек и девятнадцать квартир, к пятнадцати из которых не было доступа по причине отсутствия собственников. Рабочие начали ремонт дома в конце мая.

Возбуждено уголовное дело, лицо выполнявшее ремонт на крыше, может быть привлечено к ответственности от штрафа в 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до года. Помимо этого, виновного могут обязать возместить ущерб, который оценивается в 16 млн рублей.

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