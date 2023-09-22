Мероприятие пройдет на песчаном берегу Московской набережной. Фото: Пресс-служба правительства региона.

В Якутске отметят Всероссийский день ходьбы, сообщает региональное минспорта.

30 сентября в Якутске пройдет Всероссийский день ходьбы, приуроченный к Всероссийскому Дню сердца и 10-летию основания общественной организации "Клуб любителей скандинавской ходьбы "Стимул"".

Мероприятие, организованное профильным министерством, будет проведено на песчаном берегу Московской набережной. К участию в мероприятии допускаются трудовые коллективы, общественные организации, союзы, клубы, индивидуальные участники, СУЗ-ы, ВУЗ-ы и все желающие, достигшие совершеннолетия.

Общий старт дается на три километра. Программа мероприятия:

09.00 — регистрация участников;

09.45 — проведение утренней зарядки;

10.00 — открытие Всероссийского дня ходьбы;

10.20 — проведение мастер-класса по северной ходьбе;

10.30 — общий старт;

11.30 — церемония награждения;

11.50 — торжественный старт Всероссийского соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий».

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