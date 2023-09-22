Мероприятие пройдет на песчаном берегу Московской набережной. Фото: Пресс-служба правительства региона.
В Якутске отметят Всероссийский день ходьбы, сообщает региональное минспорта.
30 сентября в Якутске пройдет Всероссийский день ходьбы, приуроченный к Всероссийскому Дню сердца и 10-летию основания общественной организации "Клуб любителей скандинавской ходьбы "Стимул"".
Мероприятие, организованное профильным министерством, будет проведено на песчаном берегу Московской набережной. К участию в мероприятии допускаются трудовые коллективы, общественные организации, союзы, клубы, индивидуальные участники, СУЗ-ы, ВУЗ-ы и все желающие, достигшие совершеннолетия.
Общий старт дается на три километра. Программа мероприятия:
09.00 — регистрация участников;
09.45 — проведение утренней зарядки;
10.00 — открытие Всероссийского дня ходьбы;
10.20 — проведение мастер-класса по северной ходьбе;
10.30 — общий старт;
11.30 — церемония награждения;
11.50 — торжественный старт Всероссийского соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.