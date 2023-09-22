Василий служил в 14-ой отдельной гвардейской бригаде специального назначения ГРУ десять лет. Фото:Пресс-служба Окружной администрации Якутска

В Якутске появился мурал, посвященный участнику СВО, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

В рамках Всероссийской патриотической акции «Граффити. Защитник» 22 сентября в Якутске открыли мурал, посвященный участнику специальной военной операции Василию Данилову. Мурал на фасаде корпуса 1/2 202 микрорайона нарисовал художник патриотического проекта Евгений Курдюмов.

На мурале изображен Гвардии старший сержант Василий Данилов,получивший целый ряд госнаград - медаль «За боевые отличия», медаль Жукова, посмертно удостоен Ордена Мужества.

Рисунок художников Кюннэй Тимофеевой и Александры Алексеевой на стене ТЦ «Набережный». Фото: Николай Бястинов

«Несмотря на трудности с погодой, я старался исполнить свою работу максимально качественно. Для меня большая честь рисовать Василия Данилова», - отметил художник, автор мурала, Евгений Курдюмов

«Мы очень рады тому, что главным героем мурала выбрали моего супруга. Василий служил в 14-ой отдельной гвардейской бригаде специального назначения ГРУ десять лет, с первых дней специальной военной операции находился на передовой. На СВО он спас многих своих сослуживцев, мобилизованных якутян. Сейчас мы, близкие люди моего мужа, совместно с неравнодушными якутянами работаем над увековечиванием имени Василия», - высказалась вдова героя, Нарыйаана Данилова.

Ранее на этом месте находилось граффити авторства Кюннэй Тимофеевой и Александры Алексеевой, посвященное ЧМ-2018.