В Якутии установили два рекорда в метании топора на дальность

Обновлены рекорды Якутии по метанию топора на дальность среди женщин и мужчин. Фото: «Спорт Якутии»

В Якутии проходит чемпионат федеральных округов по северному многоборью памяти Виктора Ефимова, сообщает «Спорт Якутии».

22 сентября на чемпионате были установлены два новых рекорда Якутии по метанию топора на дальность среди женщин и мужчин. Видео можно посмотреть по ссылке в нашем телеграм-канале. Соревнования второго дня многоборцев прошли в местности Зеленый луг города Якутска.

Диана Павлова из поселка Хатыстыр Алданского района. Фото: «Спорт Якутии»

Среди женщин первенствовала 20-летняя Диана Павлова из поселка Хатыстыр Алданского района. Спортсменка во второй попытке метнула топор за 116 метров и установила новый рекорд республики среди женщин. Второе место в этой дисциплине заняла Ксения Пучургина из Ямала-Ненецкого округа, которой не хватило всего одного метра для победы. Тройку призеров замкнула Елена Соловьева из Красноярского края. Прежний рекорд принадлежал Валентине Борисовой из Верхневилюйского района, которая заняла на соревнованиях шестое место.

Денис Колесов из Мегино-Кангаласского района. Фото: «Спорт Якутии»

Среди мужчин в метании топора победителем стал Анатолий Лаптандер из Ямала. Лучший результат спортсмена — 248 метров. А на второе место вышел Денис Колесов из Мегино-Кангаласского района. С результатом 242 метра он установил новый рекорд Якутии.

Уже прошло три вида многоборья из пяти. Завтра, 23 сентября, спортсмены будут состязаться в метании аркана на хорей. В заключительный день — воскресенье — пройдут прыжки через нарты. По итогам всех видов станут известны имена абсолютных победителей соревнований.

Призовой фонд чемпионата памяти Виктора Ефимова в этом году составляет 1 миллион рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.