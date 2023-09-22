На реке Индигирка в Абыйском районе Якутии произошел разлив нефтепродуктов

Фото с места происшествия. Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

В Абыйском районе на реке Индигирка у поселка Белая Гора произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Разлив происходит с поврежденного судна, ведется работа по извлечению его из воды. На месте происшествия работают инспектора государственного экологического надзора.

Пробы воды направлены для проведения химико-аналитических исследований в испытательную лабораторию. Информация о результатах лабораторных исследований будет опубликована позже.

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