В авиакомпании «Полярные авиалинии» объяснили задержку рейсов в Абыйском районе Якутии

Непростая ситуация сложилась в Абыйский район. Фото: visit-yakutia.com

Жители Абыйского района Якутии выступили с обращением о непростой ситуации, сложившейся в их районе.

По их словам, мобильная группа врачей из города Якутска, которая должна была провести медосмотр населения из отдаленных наслегов, не может вылететь к ним из-за отсутствия транспорта и вынужденно сидит в районном центре.

«Скоро их командировка закончится и они улетят обратно, так и не проведя медосмотры жителей наслегов. Такое ощущение, что подобные мобильные бригады приезжают только для галочки и от них практически никакой помощи», — пишут жители.

Кроме того, в Абыйском районе остро ощущается нехватка овощей и фруктов, которые довозятся только до районного центра, но не до отдаленных наслегов. Почтовые отправления также более месяца не могут дойти до адресата из-за загруженности самолетов.

Жители района посетовали, что им не к кому обратиться со своими проблемами, так как от избранного депутата Сахамина Афанасьева «после выборов и его избрания ни слуху ни духу, как с ним связаться даже не знаем».

Однако народный избранник все же отреагировал и послал письмо председателю правительства республики Андрею Тарасенко, где написал, что жители Абыйского района просят содействия в организации вывозного рейса Абый — Белая Гора.

Народный избранник написал письмо премьер-министру республики. Фото: «Якутск вечерний»

На следующий день разъяснения выпустила и авиакомпания «Полярные авиалинии». По информации пресс-службы воздушного перевозчика, сложность с вылетом врачей в отдаленные наслеги возникла из-за неблагоприятных метеоусловий, а не нехватки вертолетов. Перевозку мобильной бригады врачей авиакомпания готова выполнить с 18 сентября, с даты прибытия медиков в поселок Белая Гора.

«На территории Абыйского и ряда других улусов наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, характерные для осенне-зимнего периода. Так, фиксируется ухудшение видимости, в том числе понижение нижней границы облачности и обледенение», — говорится в сообщении.

Что касается организации рейса из Белой Горы в село Абый, то он запланирован на 28 сентября. Ранее его выполнить не удастся, поскольку самолет Ан-3 находится в поселке Зырянка на плановом техническом обслуживании.

Касательно фруктов и овощей авиакомпания сообщила, что в этом году в адрес авиакомпании не поступали заявки на указанные рейсы. В прошлые годы традиционно эти полеты выполнялись по заявкам АО «Якутоптторг».

Почта в Абыйский район не доставляется из-за приоритета при загрузке пассажиров и срочного груза, например, медикаментов.

«По мере улучшения ситуации со скоплением пассажиров авиакомпания перевезет все почтовые отправления. Также на 29 сентября запланировано выполнение почтового рейса на Ан-26 в поселок Белую Гору», — добавили в авиакомпании.

В авиакомпании принесли извинения за неудобства и отметили, что при первой технической и иной возможностях рейсы будут выполнены.

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