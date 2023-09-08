«Справедливая Россия» фиксирует нарушения на избирательных участках

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

На избирательном участке № 564 в селе Борогонцы по требованию справороссов убрали видеокамеру, зависшую над кабинкой для голосования, что могло нарушить тайну волеизъявления. Там же, в Борогонцах, на УИК № 565 наблюдателю от СРЗП было отказано в ознакомлении со списком избирателей.

Нарушение выявлено и на 589-м участке в селе Кептени Усть-Алданского улуса. Там наблюдатели от «Справедливой России» обратили внимание на то, что члены УИК выезжают на голосование по домам без соответствующих оформленных заявок жителей. Жалоба удовлетворена. Теперь в Кептени ведется реестр пожелавших голосовать вне избирательного участка.

«Справедливая Россия» продолжает нести вахту по защите голосов якутян.