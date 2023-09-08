Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор бывшему главному архитектору Якутии Ирине Алексеевой

Апелляционная коллегия Верховного суда республики оставила решение первой инстанции без изменений. Фото: KP.RU

7 сентября в Верховном суде Якутии была рассмотрена апелляция по приговору бывшему главному архитектору Якутии Ирине Алексеевой.

Напомним, 26 июня Алексеевой вынесли приговор в Якутском горсуде. Ее лишили прав занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года. После этого прокуратура обжаловала приговор.

Апелляционная коллегия Верховного суда республики оставила решение первой инстанции без изменений. Ирину Алексееву лишили прав занимать должности, связанные с организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями в государственных органах и органах местного самоуправления, сроком на три года.

В чем обвинялась бывший главный архитектор Якутии?

Как писала ранее «КП – Якутия», нарушения со стороны руководителя Управления обнаружились при благоустройстве парка в городе Покровск Хангаласского района.

В 2017 году в рамках федерального партийного проекта «Единой России» в Покровске был сдан парк культуры и отдыха. По данным из открытых источников, на объекте обнаружили множество недоделок. Для их устранения Управление архитектуры и градостроительства при главе республики объявило аукцион на более, чем 23,9 миллиона рублей.

По данным следствия, Ирина Алексеева подписала акты приемки работ, зная, что указанный в документах объем работ не выполнен. На основании актов подрядчику были перечислены денежные средства на сумму более 18 миллионов рублей без фактического выполнения работ. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.

На нее завели дело за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).18 декабря 2022 года ее поместили под домашний арест. Она просидела дома до 26 апреля, а потом суд отказал в продлении домашнего ареста.

Пока она сидела под домашним арестом, 24 марта глава Якутии освободил ее от должности. Причем в указе сообщалось, что это сделано по ее собственной инициативе.

В поддержку Алексеевой выступили некоторые предприниматели, архитекторы, блогеры, заявив, что они не верят в ее виновность.

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