На улице Дежнева в Якутске ограничат движение на пять дней

Движение ограничат напротив Неопалимой часовни при МЧС Якутии на Дежнева, 75а. Фото: 2ГИС

На участке улицы Дежнева временно ограничат движение транспортных средств, предупреждает пресс-служба окружной администрации Якутска.

А именно это участок напротив Неопалимой часовни при МЧС Якутии на Дежнева, 75а.

Ограничения будут действовать с 09:00 часов 11 сентября до 23:59 часов 15 сентября.

Как пояснила мэрия, это связано с проведением плановых работ по замене газопровода.

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