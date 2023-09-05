Федот Тумусов и Айыл Дьулурха обсудили вопросы помощи участникам СВО

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Айыл Дьулурха - известный в республике общественник, основатель движения «Защитим реку Лену», спасал от вырубки леса в верховьях Амги, занимался экипировкой и оснащением добровольческих отрядов при тушении лесных пожаров в Якутии. Встреча произошла на фоне участившихся слухов о новой волне мобилизации.

Дьулурха рассказал парламентарию, над чем сейчас работают возглавляемые им фонд и движение. В свою очередь Федот Тумусов взял в работу еще ряд наказов якутян. За время специальной военной операции Тумусов направил более 300 запросов по обращениям военнослужащих и членов их семей. Вот что по этому поводу он сообщал в своем телеграм-канале:

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

- После 8 июля, когда в Якутске прошла встреча с женами и матерями мобилизованных, обращений стало приходить больше. Напомню, что сразу по возвращении в Москву мною были направлены письма Президенту РФ В. В. Путину, министру обороны РФ С. К. Шойгу и председателю Комитета Госдумы по обороне А. В. Картаполову. В письмах я передал коллективное обращение жен и матерей военнослужащих о тяжелом положении их близких в зоне СВО из-за отсутствия нормального обеспечения, отдыха, положенных отпусков. 11 июля выступил с трибуны Государственной думы - рассказал о переживаниях наших женщин и их обеспокоенности положением их мужчин в зоне СВО. 18 июля предложил Министерству обороны рассмотреть возможность более четкой регламентации предоставления отпусков мобилизованным, о чем на заседании Государственной думы задал вопрос заместителю министра обороны РФ генералу армии Н. А. Панкову. Также направил запросы об отпусках военнослужащих в Министерство обороны РФ и в Комитет Государственной думы по обороне. Все время с момента начала СВО ведется непрерывная работа по конкретным обращениям родственников военнослужащих. Обращения приходят через наш Центр защиты прав граждан в Якутске, поступают мне напрямую на мою почту в Думе, в мессенджеры и т. д. За все время с начала СВО Федотом Тумусовым направлено более 300 депутатских запросов по обращениям родственников участников СВО и самих военнослужащих (из них после 8 июля - 218 запросов). За все время получено 230 ответов на запросы, касающиеся СВО (после 8 июля - 176 ответов). Об ответах сразу извещают заявителей.