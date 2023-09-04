Более 50 пожарных выезжали на тушение расселенного дома в Якутске

Пожарные прибыли на место происшествия через две минуты после вызова. Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В Якутске днем 4 сентября произошел пожар в двухэтажном расселенном доме на улице Жорницкого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли на место происшествия через две минуты после вызова. На момент их прибытия наблюдался открытый огонь.

В результате пожара дом поврежден частично на площади 100 квадратных метров. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На вызов привлекались 55 человек личного состава и 12 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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