Во вторник в Якутске ожидается до +18 градусов

Ничего необычного, просто якутская бабушка качается на качелях. Фото: KP.RU

Днем во вторник, 5 сентября, температура в Якутске составит до +18 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью 0,+2°, днем +16+18°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +16 градусов, юго-восточный ветер 2 м/с.

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