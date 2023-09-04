С юбилеем, золотой Алдан!

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

2 года назад первенец промышленности Якутии, давший задел разведке и разработке крупнейших угольных и алмазных месторождений, по Указу Президента РФ Владимира Путина получил высокое звание «Город трудовой доблести».

Свое 100-летие Алдан встретил мокрым снегом, что не омрачило настроение горожан и гостей, прибывших поздравить юбиляра. Почетным гостем стал депутат Государственной думы от «Справедливой России», заместитель председателя комитета по транспорту Юрий Григорьев.

- С большим удовольствием принял участие в праздновании 100-летия города Алдана! Зачитал поздравление от заместителя председателя Государственной думы Александра Михайловича Бабакова, депутатов Государственной думы и себя лично с юбилеем города трудовой доблести, который вносит огромный вклад в благосостояние всей нашей страны. От всей души желаю ветеранам труда и всем алданцам счастья, мирного неба, благополучия, процветания, здоровья и всего самого наилучшего! - написал Юрий Григорьев в своем телеграм-канале.