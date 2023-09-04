Якутянку приговорили к реальному сроку в колонии за неуплату алиментов

Ранее якутянка уже была осуждена по этой статье к исправительным работам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Олекминском районе местная жительница осуждена за неуплату средств на содержание детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ранее якутянка уже была осуждена по этой статье к исправительным работам, но должных выводов для себя не сделала, не приняла меры по трудоустройству и продолжила уклоняться от уплаты алиментов.

Суд приговорил ее с учетом наличия судимости к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда вступил в законную силу.

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