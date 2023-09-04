В Якутске дрифтеров, мешающих людям по ночам, привлекут к ответственности

На видео виден целый букет нарушений ПДД. Фото: скриншот видео

Мэр Якутска Евгений Григорьев попросил столичное ГИБДД принять меры в отношении водителей, нарушающих покой граждан, передает издание «Эхо столицы».

Он озвучил это на еженедельной общегородской планерке 4 сентября. Мэр отметил, что видео, опубликованное в социальных сетях на прошлой неделе, вызвало справедливое возмущение граждан.

«На видео видны государственные регистрационные знаки и целый букет нарушений ПДД, в том числе выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Прошу наказать виновных», — сказал мэр.

Глава города также попросил продолжить профилактическую работу с водителями по правилам парковки на проспекте Ленина.

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