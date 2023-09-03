В понедельник в Якутске чуть потеплеет до +17 градусов

4 сентября в Якутске ожидается до +17 градусов. Фото: KP.RU

Днем в понедельник, 4 сентября, в Якутске температура воздуха составит до +17 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью 0+2°, днем +15+17°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в полдень в столице республики зафиксировали +14 градусов, западный ветер 4 м/с.

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