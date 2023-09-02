Более 40 борцов представят Якутию на турнире Дмитрия Коркина

Возможность показать свое мастерство получат более 40 борцов сборной Якутии. Фото: пресс-служба республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии

Возможность показать свое мастерство на международном турнире памяти Дмитрия Петровича Коркина получат более 40 борцов сборной Якутии, сообщает пресс-служба республиканского центра спортивной подготовки сборных команд.

Как всегда, наибольшее количество борцов будет представлено в малых весовых категориях до 57 и 61 кг. Здесь выступят по 11 спортсменов команды хозяев.

Но наиболее представительной является категория до 70 кг, где за медали будут бороться призер чемпионатов России Виктор Рассадин и новоизбранный капитан сборной Якутии, призер международных турниров «Кубок Ивана Ярыгина», «Лига Ивана Поддубного» и «Турнир Дмитрия Коркина» Константин Капрынов.

Соревнования пройдут в Центре спортивной подготовки «Триумф» 7 и 8 сентября. Вход для всех бесплатный.

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