В Якутии проводится акция «Добрый вечер, доктор!»

В городах Якутске, Вилюйске и Нерюнгри до 15 сентября продолжается акция «Добрый вечер, доктор!». Фото: пресс-служба Минздрава Якутии

В городах Якутске, Вилюйске и Нерюнгри до 15 сентября продолжается акция «Добрый вечер, доктор!», сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Жители Якутска получат возможность пройти медосмотр, проконсультироваться у врачей и сдать необходимые анализы вне рабочего времени.

Кроме того, в Якутске стартовала масштабная кампания по вакцинации населения против гриппа. С 1 сентября можно бесплатно сделать прививку против гриппа современной вакциной в пунктах акции.

Мобильные пункты работают с понедельника по субботу с 17 до 21 часов. В настоящее время они расположены по следующим адресам:

Поликлиника №1 — Площадь Дружбы;

Якутская городская больница №2 — ТЦ «Оригинал», Можайского, 27;

Якутская городская больница №3 — школа № 19, микрорайон Птицефабрика, 14;

Медицинский центр Якутска — 203 микрорайон напротив ЖК «Паруса»;

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики — ТЦ «Прометей», Лермонтова, 98.

Специалисты онкологического диспансера проводят онкоскрининг у ТЦ «Прометей», Лермонтова, 98 и у школы № 19, микрорайон Птицефабрика, 14.

В Вилюйске акция проводится по адресу ул. Мира, 42 (поликлиника) с 16.00 по 20.00 ч. (до 15 сентября), в Нерюнгри — проспект Дружбы Народов, 14 (Дом культуры «ЦКиД им. Пушкина») с 17.00 по 19.00 ч. (до 3 сентября).

Акция проводится до 15 сентября 2023 года. Месторасположение пунктов еженедельно меняется.

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