В ночь на субботу в Якутске температура понизится до +1 градуса

В ночь на 2 сентября в Якутске похолодает до +1 градуса. Фото: KP.RU

Днем в субботу, 2 сентября, в Якутске ожидается до +12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью порывы 8-13 м/с. Ночью +1+3°, днем +10+12°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +7 градусов, западный ветер 4 м/с.

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