В Якутии следователи проводят проверку в отношении парома, получившего течь

Паром получил повреждения в виде перегиба грузовой палубы. Фото: Восточное МСУТ СК России

В Якутии следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Лена, сообщает Восточное МСУТ СК России.

Как установлено ведомством, утром 1 сентября самоходный паром «Паром-8», следуя по реке Лена по маршруту «Нижний Бестях-Якутск», получил повреждения в виде перегиба грузовой палубы между 70 и 71 шпангоутами, в результате чего в трюмное отделение грузовой палубы судна начала поступать вода.

По данным Минтранса Якутии, на судне находилось 15 легковых и два грузовых автомобиля.

Тем не менее, в 09:09 паром смог причалить к берегу Якутска и доставить пассажиров и транспорт в целости и сохранности. На данный момент ведется работа по откачке топлива с поврежденного судна, после чего оно будет отбуксировано в ремонтно-механический цех. Пострадавших нет, разлива топлива не обнаружено.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Судно принадлежит ООО «Первая паромная переправа». На линию вместо поврежденного «Парома-8» направили судно «Откос». Переправа работает в штатном режиме.

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