Самая большая школа Якутии открыла свои двери и уже переполнена почти в два раза

В первом классе дошло до буквы И. Фото: телеграм-канал мэра Якутска

В День знаний, 1 сентября, в микрорайоне Прометей в Якутске открыла свои двери для учеников новая школа №39 имени Н.И. Шарина.

На торжественной церемонии открытия глава Якутии Айсен Николаев и мэр города Евгений Григорьев поздравили учеников, их родителей и учителей.

На торжественной линейке присутствовали глава Якутии и мэр Якутска

Считается, что это самая большая школа в республике. По плану она рассчитана на 33 класса по 30 детей — всего 990 учащихся.

Но, по информации управления образования города, на сегодня в нее уже зачислено 1629 учеников. Классов — 45.

Судя по фото с линейки, в первом классе дошло до буквы И. Всего первоклассников 300.

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