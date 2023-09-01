Мэр Якутска вручил подарки с первым звонком первоклассникам — детям участников СВО

Более ста первоклассников получили необходимые в учебе наборы канцелярии. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Дети участников специальной военной операции, для которых в этом году прозвенит первый звонок, получили подарки первоклассника от главы Якутска Евгения Григорьева, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Для первоклассников — это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. Более ста первоклассников, чьи отцы сейчас находятся на передовой, получили необходимые в учебе наборы канцелярии», — говорится в сообщении.

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