В Якутске главный инспектор МВД России проведет прием граждан. Фото: соцсети

Руководитель инспекторской комиссии МВД России, генерал-майор полиции Алексей Ребров проведёт личный прием граждан, сообщает МВД по Якутии.

Личный приём граждан пройдет 16 сентября с 10:00 часов в Общественной приемной МВД по Якутии по адресу: Дзержинского 10, 1 этаж.

Предварительная запись по телефону: 8 (4112) 45-44-06. Время записи ежедневно, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)

На личном приеме граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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