В Якутске для участников СВО сделали бесплатный проезд на автобусах

Участники и ветераны СВО с 4 сентября будут бесплатно ездить на автобусах. Фото: 2ГИС

С 4 сентября участники и ветераны СВО будут ездить бесплатно на общественном транспорте города Якутска.

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что это решение принял мэр Якутска Евгений Григорьев в рамках исполнения указа о поддержке военнослужащих и их семей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.