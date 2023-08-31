Со 2 по 3 сентября будет изменена схема движения автобуса №6 в Якутске

Временная схема движения автобуса №6. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 8 часов утра 2 сентября до 23 часов вечера 3 сентября перекроют движение транспортных средств по улице Бабушкина, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения коснутся участка от заправочной станции по улице Челюскина 17а до перекрестка с улицей 50 лет Советской Армии. Там будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Маршрутный автобус № 6 будет ездить согласно разработанной схеме движения. В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

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