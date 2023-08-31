1 сентября в Якутии ожидается резкое похолодание

В День знаний в Якутске резко похолодает. Фото: KP.RU

В ближайшие сутки, 1 сентября, похолодание с порывистым ветром до 15-18 м/с распространится на западные, центральные и южные районы Якутии, предупреждает ЯУГМС.

На северо-востоке ветер будет достигать до 20 м/с, в Жиганском и Кобяйском районах — до 24 м/с.

В Якутске прогнозируют погоду без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью составит +8+10°, днем +9+11 градусов.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +28 градусов, южный ветер 3 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.