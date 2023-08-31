АЛРОСА и якутские ученые изучают лесные пожары

Александр Петрович Исаев, д. б. н., замдиректора по научной работе ИБПК СО РАН. Фото: АЛРОСА

Правительство республики при поддержке федерального центра заметно активизировало работу по предупреждению возгораний и борьбе с огненной стихией. Не осталась в стороне от волнующей всех якутян проблемы и АЛРОСА: алмазная компания взялась за исследование воздействия последствий лесных пожаров на окружающую среду.

Заболачивание местности - одно из последствий лесных пожаров. Фото: АЛРОСА

АЛРОСА поставила перед учеными первостепенную задачу - поднять все фондовые данные многолетних наблюдений за последствиями лесных пожаров, изучить места прежних и нынешних пожарищ, провести полный комплекс полевых и лабораторных работ, посмотреть, какие попытки борьбы с пожарами предпринимались ранее и какие изменения происходят в этих местах сейчас. Все это позволит ответить на вопрос о том, чем мы можем помочь природе.

Валеж в сосняке и возобновление местности Огдокун в Хангаласском улусе, на территории ПП «Ленские столбы». Фото: АЛРОСА

Руководитель научно-исследовательских работ заместитель директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Петрович Исаев рассказал, что чаще и больше всего горит Центральная Якутия. Но компактность, транспортная доступность, технические возможности позволяют быстрее и эффективнее реагировать на происшествия. На этом фоне север горит значительно меньше, но если он загорается, то горит «синим пламенем».

Валеж и возобновление местности после пожара в сосняке на территории ПП «Ленские столбы». Фото: АЛРОСА

По итогам работ прошлого года ученые отметили, что всходов на выгоревших территориях практически нет. В этом году они зафиксировали на гарях цветение иван-чая. Вместе с ним начинают расти и береза, сосна, лиственница. Далее можно увидеть буйное цветение трав, которые через 3 - 4 года замещаются злаками. Через 10 - 15 лет разнотравно-злаковая растительность замещается кустарниковыми, древесными породами. В это время превалирует березовая роза, а под пологом растет сосна и лиственница. Через 60 - 80 лет формируется сообщество, похожее на исходное. А в случае позитивного сценария через 120 лет лес принимает исходную форму.

- В Якутии выпадает небольшое количество осадков, сравнимое с лесостепной зоной. Поэтому, с точки зрения борьбы с лесными пожарами, искусственные дожди являются важным мероприятием. Они намного эффективнее противопожарных разрывов и встречного огня. Следующий момент - это профилактика возникновения пожаров антропогенного характера. Имеют место палы, поджоги, халатность. Это причина около половины пожаров. Наиболее отчетливо это заметно в Центральной Якутии. Здесь пожары происходят чаще, но на небольших территориях, и их получается оперативно ликвидировать. Вторая половина пожаров - это результат сухих гроз, которые представляют особую опасность. У нас очень мало специалистов лесной науки, здесь помогает кооперация специалистов разных отраслей: мерзлотоведов, почвоведов, зоологов разных направлений, ботаников-флористов. И все вместе с такими крупными компаниями, как АЛРОСА, которая проводит такие исследования, мы сможем получить положительный результат, - отмечает Александр Исаев.