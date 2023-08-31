Евгений Пивоваров обещал рассказать всю о правду об объявлении полицией его в розыск

Евгений Пивоваров

Уголовный розыск 2-го отдела полиции Якутска объявил в розыск по подозрению в совершении преступления актера Евгения Пивоварова.

По информации «КП — Якутия», дело связано со скандальным концертом Полины Гагариной, прошедшим в прошлом году и организатором которого он являлся. Концерт несколько раз переносился. И, как писал SakhaDay, зрители, решившие вернуть билеты, столкнулись с трудностями по возврату своих денег.

По данным «Якутска Вечернего», актера уже нашли, дело не заведено, ведется проверка.

После шума в соцсетях сам Евгений записал видеообращение к якутянам, на котором попросил не распространять слухи и анонсировал, что расскажет всю правду на инстаграм-странице (соцсеть запрещена в России) и в телеграм-канале, которые создает для этого. А также воззвал ценить труд каждого человека.

«Мы делаем большую работу, работаем с людьми, проводим большие массовые мероприятия. Глаз закона все видит. Могут быть ошибки и правильные поступки, могут возникнуть интриги. Давайте поговорим начистоту», — сказал он и призвал подписаться на свои страницы.

Посмотреть видео можно в нашем телеграм-канале по ссылке.

Евгений Пивоваров известен по ролям в фильмах «Герои» и «Хопто хаһыыта».

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