До самой большой школы в Якутске будут ездить автобусы №17 и №18

Автобусы №17 и №18 начнут курсировать по ул. Ксенофонта Уткина. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске с 1 сентября автобусы №17 и №18 начнут курсировать по ул. Ксенофонта Уткина, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это связано с обеспечением транспортной доступности до средней общеобразовательной школы №39 им. Н.И. Шарина в микрорайоне «Прометей». СОШ №39 является самой большой в Якутии. Она рассчитана на 990 детей, а здание расположено на более 14 тысяч 800 кв. метрах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.