В Якутии запретят полеты дронов 1 сентября и в дни проведения выборов с 8 по 10 сентября

Полеты дронов над школами будут запрещены 1 сентября. Фото: Александр ГЛУЗ

31 августа глава Якутии Айсен Николаев провел заседание Антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Для защиты объектов, которые будут задействованы при проведении Дня знаний и выборов, приняты дополнительные антитеррористические меры.

Так, будет запрещен полет беспилотных летательных аппаратов над территориями муниципальных образований республики, в том числе над территориями образовательных учреждений и объектов проведения голосования.

При этом представители средств массовой информации и представители оперативных служб получают разрешение на использование дронов в установленном порядке.

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