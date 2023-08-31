В Якутске запустили новый маршрут №106 из СОНТ «Сатал» до Автовокзала

В Якутске появился новый маршрут №106. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске 31 августа в торжественной обстановке запустили новый маршрут №106 из СОНТ «Сатал» до Автовокзала, сообщил в своем телеграм-канале глава города Евгений Григорьев.

«Уверен, этому событию обрадовались тысячи жителей самого „Сатала“ и других районов, расположенных по маршруту движения автобуса», — написал он.

Стоимость проезда составит 78 рублей. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Как сообщается на сайте Автовокзала Якутска, стоимость проезда на автобусе составит 78 рублей. Маршрут по прямому направлению следующий: «Сатал» — ул. Севастьяновская — Намский тракт — ул. Мархинская — ул. Олега Кошевого — Маганский тракт — ул. Можайского — Автострада 50 лет Октября — ул. Дзержинского — ул. Пояркова — конечная Автовокзал.

В обратном направлении: Автовокзал — ул. Пояркова — ул. Октябрьская — ул. Ломоносова — ул. Петровского — ул. Ойунского — ул. Пояркова — ул. Дзержинского — Автострада 50 лет Октября — ул. Можайского — Маганский тракт — ул. Олега Кошевого — ул. Мархинская — Намский тракт — ул. Севастьяновская — конечная «Сатал».

Из Якутска автобус выезжает в 8.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00. Из «Сатала» — в 7.00, 9.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00.

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