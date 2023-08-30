Федот Тумусов: Якутия вами гордится и ждет, победители!

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

- Сергею Возжову - скорейшего выздоровления! Россия никогда не забудет своих героев, проявивших беспримерное мужество в ходе специальной военной операции. Я горжусь тем, что Якутская земля воспитала таких ребят, как Сергей Возжов и его братья по оружию. Якутия вас ждет, победители! - такими словами депутат Госдумы Федот Тумусов обратился к герою Сергею Возжову, награжденному орденом Мужества по Указу Президента РФ Путина.

Сейчас Сергей проходит лечение в госпитале после тяжелого ранения. В составе легендарной 155-й бригады морской пехоты он освобождал село Павловка Донецкой народной республики. Получил тяжелое ранение под Угледаром.

На этой неделе ему предстоит уже пятая операция. Земляки-алданцы вместе с депутатом Тумусовым горячо желают Сергею скорейшего выздоровления и ждут домой.

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» выдвинула героя Возжова кандидатом в депутаты Алданского райсовета. Несколькими неделями ранее бойцы добровольческого отряда «БАРС-2» из Якутска Анатолий Зайцев и Ахмедгалий Галеев также получили высокие правительственные награды - орден Мужества и медаль «За отвагу». Как и Возжов из Алданского района, Зайцев и Галеев сегодня являются кандидатами в депутаты от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».