В Якутске на фестивале «Русское лето» выступят певица Юта и группа «ПослеZавтра»

Фото: организаторы фестиваля

2 сентября на площади Победы состоится фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Начало в 14:00. Вход бесплатный.

Хэдлайнерами станут певица Юта и группа «ПослеZавтра». Также выступят местные группы «103», «Дапсы» и Ojuur которые исполнят песни на якутском и русском языках.

Перед гостями выступит известный российский поэт, журналист, переводчик и автор поэтических книг Игорь Караулов.

Также зрителям покажут шоу богатырей и атлетов «Сильнейшая нация мира». Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во всемирную богатырскую лигу, продемонстрируют чудеса силы и выносливости, быстроты и точности, искусство боя и военно-прикладные дисциплины.

Главным событием спортивной части фестиваля станут выступления силачей-чемпионов дальневосточного региона: мастер спорта по пауэрлифтингу, самый сильный человек Дальнего Востока 2019, серебряный призер чемпионата России 2020 в категории до 110 кг Владимир Тарасов и мастер спорта по пауэрлифтингу, самый сильный человек города Комсомольска-на-Амуре 2017 и 2019 года Андрей Назаров.

А любители двигаться в музыкальном ритме смогут проявить все свои таланты, танцуя вместе с известным блогером, хореографом, финалисткой первого сезона шоу «Танцы» на ТНТ Алисой Доценко.

Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.