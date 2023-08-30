Как с помощью приложения «Радар.НФ» сообщить о летящем подозрительном дроне

Мобильное приложение «Радар.НФ» от «Народного фронта» предназначено для сбора информации о потенциальных ЧС. Фото: Радар.НФ

Мобильное приложение «Радар.НФ» от «Народного фронта» предназначено для сбора информации о потенциальных ЧС. Каждый пользователь с помощью этого инструмента может оперативно сообщить о любом подозрительном небесном объекте.

Скачать приложение для Андроид можно двумя способами — через Google Play и в RuStore. Обладателям Huawei доступен лишь второй вариант.

При поиске приложения важно написать его название с точкой и без пробелов. Вариации «Радар нф» и просто «радар» результатов не дадут.

Разработчики напоминают: чтобы приложение из RuStore запустилось, в настройках телефона важно включить возможность установки из сторонних источников. Если на экране смартфона высветится уведомление об этом, не пугайтесь.

Первый вход в приложение ознаменуется регистрацией по номеру телефона. Чтобы все функции в дальнейшем работали как надо, разрешите во всплывающих окнах доступ к фотокамере и геолокации.

При появлении подозрительных людей или групп, при взрывах или летящих в небе ракетах нужно просто навести на них камеру и выбрать в меню значение объекта. Интуитивно ясный интерфейс помогает скорости реагирования.

По умолчанию программа настроена на обнаружение беспилотников, но при неясности ситуации можно выбрать опцию «Не знаю». После этого достаточно нажать кнопку «Сообщить» — и информация моментально поступает в соотвествующие государственные службы. Её можно дополнить и потом - например, дослать фотографий или прислать словесное описание странного явления.

При отключении от Интернета программа ждёт появления сети и только потом отправляет сообщение. Когда неполадок нет, информация уходит сразу.

Чтобы ускорить обработку информации спецслужбами и получить обратную связь, после сообщения фактов обязательно позвоните по телефону 112.

В секрете остаются механизм доставки сообщений и непосредственно их адресат. Как бы то ни было, скачать приложение и экстренно пользоваться им при надобности — гражданский долг каждого россиянина.