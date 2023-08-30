В Амгинском районе Якутии в сгоревшей избушке найдены останки двух человек

На пожарище были обнаружены останки двух человек. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Амгинском районе 29 августа на месте пожара в деревянной избушке коневодов в местности «Биччэ» недалеко от села Покровка были обнаружены останки двух человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

По данным следствия, тела принадлежат мужчинам 58 лет и 61 года. По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

Начата процессуальная проверка, на месте происшествия проведен осмотр и иные первоначальные мероприятия. Назначены необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины смерти мужчин и возгорания в помещении.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с законодательством.

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